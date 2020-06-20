«Арсенал» уступил «Брайтону» в 30-м туре АПЛ
- Reuters
Матч, проходивший на арене «Фалмер» в Брайтоне, завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Гости первыми открыли счёт, в середине второго тайма отличился Николя Пепе. Хозяева, впрочем, быстро отыгрались стараниями Льюиса Данка. Победный мяч «Брайтона» был забит на 5-й добавленной минуте. Автором победного гола стал Ниль Мопе.
«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, «Брайтон» — 15-е.
Ранее вратарь «Арсенала» Лено получил травму в матче с «Брайтоном».