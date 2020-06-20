Экс-боец UFC считает рейтинг россиянина Волкова незаслуженно высоким

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Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чейл Соннен поставил под сомнение уровень россиянина Александра Волкова, подчеркнув, что тот незаслуженно занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов организации.
Экс-боец UFC считает рейтинг россиянина Волкова незаслуженно высоким
  • РИА Новости

«Я всегда немного не понимал ситуации с Волковым. Мне кажется, что у него дядя или тётя составляют этот рейтинг. Не имею ни малейшего понятия, как он оказался на том месте, где он сейчас находится. Если он выйдет и победит Блэйдса, для меня это будет многое значить. Но я не могу вспомнить, чтобы в таком дивизионе человек без больших побед или боёв дрался даже в со-главном бою вечера на таком ивенте. Как он вообще был в топ-5? Мне остаётся только верить экспертам, составляющим рейтинги, хотя их никто не видел. Только скажите мне, никто из них никак не связан с Волковым?» — сказал Соннен на видео на своём канале в YouTube.

В ночь на 21 июня мск Волков (31:7) проведёт поединок с американцем Кёртисом Блэйдсом (13:2). Этот бой возглавит турнир UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Волков оказался на 6 кг легче Блэйдса перед боем в Лас-Вегасе.

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