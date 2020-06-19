«Вильярреал» обыграл «Гранаду» в матче Примеры

«Вильярреал» одержал победу над «Гранадой» в матче 30-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Вильярреалу» принёс гол Жерара Морено, забившего на 11-й минуте.

В параллельном матче «Мальорка» и «Леганес» сыграли вничью — 1:1. На девятой минуте за «Мальорку» забил Сальва Севилья. «Леганес» ответил голом Оскара Родригеса на 87-й минуте.

«Вильярреал» с 47 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» с 42 очками — девятая, «Мальорка» с 26 очками — 18-я, а «Леганес» с 24 очками — 20-й.

Ранее сообщалось, что Неймар должен вернуть «Барселоне» €6,7 млн.