«Вильярреал» обыграл «Гранаду» в матче Примеры

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«Вильярреал» одержал победу над «Гранадой» в матче 30-го тура испанской Примеры.
«Вильярреал» обыграл «Гранаду» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Вильярреалу» принёс гол Жерара Морено, забившего на 11-й минуте.

В параллельном матче «Мальорка» и «Леганес» сыграли вничью — 1:1. На девятой минуте за «Мальорку» забил Сальва Севилья. «Леганес» ответил голом Оскара Родригеса на 87-й минуте.

«Вильярреал» с 47 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» с 42 очками — девятая, «Мальорка» с 26 очками — 18-я, а «Леганес» с 24 очками — 20-й.

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