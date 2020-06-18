Ян рассказал, как отреагировал на завершение карьеры Сехудо

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал, какая у него была первая реакция на решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Генри Сехудо завершить карьеру.

«Сначала решил, что он блефует. Предполагал, что Генри сделал это, чтобы выторговать более выгодные контрактные условия у промоушена... Своим решением Сехудо показал, что понимает: если он не уйдёт, его побьют. Посмотрите на легчайший дивизион — каждый из пятёрки сильнейших способен составить ему конкуренцию», — заявил Ян в интервью RT.

Ранее Ян сделал прогноз на свой поединок с Жозе Алдо на турнире UFC 252, на кону которого будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.