Ян рассказал, как отреагировал на завершение карьеры Сехудо

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал, какая у него была первая реакция на решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Генри Сехудо завершить карьеру.
Ян рассказал, как отреагировал на завершение карьеры Сехудо
  • Reuters

«Сначала решил, что он блефует. Предполагал, что Генри сделал это, чтобы выторговать более выгодные контрактные условия у промоушена... Своим решением Сехудо показал, что понимает: если он не уйдёт, его побьют. Посмотрите на легчайший дивизион — каждый из пятёрки сильнейших способен составить ему конкуренцию», — заявил Ян в интервью RT.

Ранее Ян сделал прогноз на свой поединок с Жозе Алдо на турнире UFC 252, на кону которого будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.

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