Футболист Дьяков: не вижу альтернативы Путину

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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что он выступает за внесение поправок в Конституцию, и отметил, что не видит альтернатив Владимиру Путину на посту президента России.
Футболист Дьяков: не вижу альтернативы Путину
  • Виталий Дьяков (слева) / © Алена Кардаш
  • РИА Новости

«За или против поправок? За. Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, всё плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я не вижу альтернативы Путину», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

По его словам, он не считает, что если к власти придёт кто-то другой, то все вокруг начнут жить лучше.

Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 год, а за «Динамо» — с 2015 по 2017 год. Его последним клубом был «Спартак-2».

Ранее бывший футболист казанского «Рубина» Карлос Эдуардо поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

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