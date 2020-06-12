СМИ: Ибрагимович хочет немедленно обсудить с «Миланом» новый контракт

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович хочет незамедлительно начать переговоры с клубом относительного нового контракта.

Как сообщает Football Italia, в «Милане» просят 38-летнего шведа подождать с переговорами до конца сезона, когда будущее клуба станет более определённым.

Отмечается, что Ибрагимович, контракт которого с россонери истекает 30 июня, уже начал искать другие варианты на случай, если продлить контракт с «Миланом» не удастся.

В январе Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» до конца текущего сезона с пунктом об автоматическом его продлении в случае выхода команды в Лигу чемпионов. В его активе четыре гола и одна голевая передача в десяти матчах за россонери.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает Соузу в качестве кандидата на пост главного тренера.