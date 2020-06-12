FIS выслала «Большой хрустальный глобус» Большунову

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) выслала «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира российскому лыжнику Александру Большунову.
FIS выслала «Большой хрустальный глобус» Большунову
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба FIS. Также свои награды получили и другие призёры Кубка мира.

Большунов стал победителем общего зачёта Кубка мира в сезоне-2019/20. Заключительные этапы Кубка мира в Северной Америке были отменены из-за пандемии коронавируса, вследствие чего награждение победителей было отложено на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что Поздняков может разрешить лыжникам и горнолыжникам тренироваться за границей.

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