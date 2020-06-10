Деспотович ведёт переговоры с российским клубом, но недоволен финансовыми условиями

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Бывший игрок «Оренбурга» Джордже Деспотович может вернуться в чемпионат России.
Деспотович ведёт переговоры с российским клубом, но недоволен финансовыми условиями
  • © ФК «Оренбург»

По словам представителя сербского футболиста Юрия Горбенко, им интересуется один клуб, причём это не «Ростов» и не ЦСКА, о которых писали ранее. Горбенко отметил, что предложенные финансовые условия пока не устраивают Деспотовича. У него также есть варианты в Турции и США. Сам спортсмен, если верить Горбенко, хотел бы остаться в России, информирует Sport24.

Ранее Деспотович объяснил, почему не перешёл в ЦСКА.

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