Деспотович ведёт переговоры с российским клубом, но недоволен финансовыми условиями

Бывший игрок «Оренбурга» Джордже Деспотович может вернуться в чемпионат России.

По словам представителя сербского футболиста Юрия Горбенко, им интересуется один клуб, причём это не «Ростов» и не ЦСКА, о которых писали ранее. Горбенко отметил, что предложенные финансовые условия пока не устраивают Деспотовича. У него также есть варианты в Турции и США. Сам спортсмен, если верить Горбенко, хотел бы остаться в России, информирует Sport24.

Ранее Деспотович объяснил, почему не перешёл в ЦСКА.