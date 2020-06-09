СМИ: Третий бой Миочича и Кормье пройдёт 15 августа

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье проведут третий очный поединок 15 августа.

Как сообщает MMA Fighting, стороны уже практически договорились о проведении боя. Как ожидается, этот поединок станет главным на турнире UFC 252, который пройдёт в США 15 августа.

В первом бою, состоявшемся в 2018 году, Кормье победил Миочича, отобрав у него звание чемпиона. Однако уже во втором поединке, прошедшем в 2019-м, Стипе взял реванш, вернув свой титул.

Ранее Кормье намекнул, что подписал контракт на бой с чемпионом UFC Миочичем.