СМИ: Третий бой Миочича и Кормье пройдёт 15 августа

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье проведут третий очный поединок 15 августа.
СМИ: Третий бой Миочича и Кормье пройдёт 15 августа
  • Reuters

Как сообщает MMA Fighting, стороны уже практически договорились о проведении боя. Как ожидается, этот поединок станет главным на турнире UFC 252, который пройдёт в США 15 августа.

В первом бою, состоявшемся в 2018 году, Кормье победил Миочича, отобрав у него звание чемпиона. Однако уже во втором поединке, прошедшем в 2019-м, Стипе взял реванш, вернув свой титул.

Ранее Кормье намекнул, что подписал контракт на бой с чемпионом UFC Миочичем.

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