Дюков подтвердил, что игроки из Армении, Казахстана и Киргизии перестанут считаться легионерами в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2020/21.

«Решение было принято Министерством спорта. Приказ министра спорта, по которому граждане Евразийского экономического союза не считаются легионерами в футболе, подписан был ещё в прошлом году. Новый сезон начнётся с новой формулой легионеров и с этими нововведениями. Это ещё в прошлом году было подписано и должно было вступить в силу с 1 июля, но из-за переноса старта сезона вступит с 1 августа», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

С февраля 2019 года белорусские игроки перестали считаться легионерами в российском футболе.

С сезона-2020/21 формат лимита на легионеров будет изменён: вместо «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, будет введён «8 + 17», предусматривающий восемь легионеров в заявке, притом что во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее сообщалось, что матчи 23-го тура РПЛ будут посвящены врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией.