В «Зените» прокомментировали слухи об уходе Ивановича

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о возможном уходе из команды сербского защитника Бранислава Ивановича.
В «Зените» прокомментировали слухи об уходе Ивановича
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Мы не ведём ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона», — цитирует гендиректора клуба Sport24.

По его словам, «Зенит» может ждать последнего матча сезона, чтобы разобраться с контрактами, а слух о том, что сине-бело-голубые не смогли договориться с Ивановичем о продлении соглашения, не имеет никаких оснований.

«Слухи о контракте Ивановича не имеют никаких оснований», — добавил Медведев.

36-летний Иванович играет за «Зенит» с 2017 года, став вместе с командой чемпионом России. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей за петербуржцев и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Иванович покинет клуб по окончании сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить