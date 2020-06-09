В «Зените» прокомментировали слухи об уходе Ивановича

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о возможном уходе из команды сербского защитника Бранислава Ивановича.

«Мы не ведём ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона», — цитирует гендиректора клуба Sport24.

По его словам, «Зенит» может ждать последнего матча сезона, чтобы разобраться с контрактами, а слух о том, что сине-бело-голубые не смогли договориться с Ивановичем о продлении соглашения, не имеет никаких оснований.

«Слухи о контракте Ивановича не имеют никаких оснований», — добавил Медведев.

36-летний Иванович играет за «Зенит» с 2017 года, став вместе с командой чемпионом России. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей за петербуржцев и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Иванович покинет клуб по окончании сезона.