Агент Шведа опроверг информацию о продлении контракта с «Химками»

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Агент защитника Алексея Шведа заявил, что баскетболист не продлевал контракт с подмосковными «Химками».
Агент Шведа опроверг информацию о продлении контракта с «Химками»
  • © bckhimki.com

«Алексей Швед не подписывал контракт с «Химками». Он является свободным агентом и ещё не решил, где продолжит свою карьеру», — приводит слова агента журналист Эмилиано Карчия в своем Twitter.

По словам представителя игрока, на данный момент они ведут переговоры с несколькими клубами.

Швед выступает за «Химки» с 2015 года. На момент приостановки сезона в Евролиге Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи за игру.

Ранее сообщалось, что Швед продлил контракт с «Химками».

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