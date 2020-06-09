Агент Шведа опроверг информацию о продлении контракта с «Химками»

Агент защитника Алексея Шведа заявил, что баскетболист не продлевал контракт с подмосковными «Химками».

«Алексей Швед не подписывал контракт с «Химками». Он является свободным агентом и ещё не решил, где продолжит свою карьеру», — приводит слова агента журналист Эмилиано Карчия в своем Twitter.

По словам представителя игрока, на данный момент они ведут переговоры с несколькими клубами.

Швед выступает за «Химки» с 2015 года. На момент приостановки сезона в Евролиге Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи за игру.

Ранее сообщалось, что Швед продлил контракт с «Химками».