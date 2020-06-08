Серена Уильямс: в жизни мне пришлось столкнуться с большим неравенством и расизмом

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась мнением по поводу расизма в США, отметив, что ей часто приходилось сталкиваться с дискриминацией.

«Многие люди не знают, что в жизни мне пришлось столкнуться со многими проблемами. Мне пришлось иметь дело с большим неравенством, с расизмом. К сожалению, это стало чем-то вроде нормы для людей с моим цветом кожи», — цитирует 23-кратную чемпионку турниров Большого шлема в одиночном разряде официальный сайт WTA.

Он подчеркнула, что это очень печально и нельзя допускать, чтобы расизм стал нормальным явлением.

«Лично я очень богобоязненна... и единственный способ, с помощью которого мы можем обрести мир и безопасность, — это через бога. Поэтому я нашла в этом утешение», — добавила Уильямс.

25 мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Кроме того, протесты против расизма прошли в некоторых странах Европы.

Ранее экс-баскетболист Мэтт Барнс заявил, что ряд игроков НБА желают завершить сезон из-за расизма.