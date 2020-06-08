СМИ: Арбитры АПЛ в течение недели пройдут тестирование на коронавирус

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Главные арбитры и их помощники, которые работают на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в течение текущей недели пройдут тестирование на коронавирус.
СМИ: Арбитры АПЛ в течение недели пройдут тестирование на коронавирус
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, судьи сдадут первый тест на COVID-19 на ближайшей тренировочной базе одного из клубов АПЛ. Это является одним из последних требований для возобновления сезона в Англии. 

Те рефери, тест которых покажет положительный результат, будут отстранены от работы до конца чемпионата. После начала нового сезона судьи сдадут тест повторно.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Возобновление турнира запланировано на 17 июля.

Ранее сообщалось, что в АПЛ не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом среди футболистов и сотрудников клубов.

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