СМИ: «Краснодар» готов отдать €15 млн за 17-летнего бразильца

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«Краснодар» проявляет интерес к 17-летнему нападающему клуба «Васко да Гама» Таллесу Магно.
СМИ: «Краснодар» готов отдать €15 млн за 17-летнего бразильца
  • Reuters

Об этом сообщается на YouTube-канале Atenção Vascaínos!. По информации источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно и готов заплатить за него €15 млн.

17-летний Таллес Магно является воспитанником «Васко да Гама». В прошлом сезоне форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Бразилии, в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт игрока с бразильским клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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