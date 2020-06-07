Названа продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА

Короткая ссылка
Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил подробности возвращения в ЦСКА 35-летнего бразильского нападающего Вагнера Лава.
Названа продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Стороны согласовали все детали договора. Речь идёт о годичном контракте, дальше всё непредсказуемо. Легко представляю себе, что в ЦСКА Вагнер закончит карьеру, а затем войдёт в структуру клуба — об этом тоже не раз говорил Евгений Гинер», — написал Арустамян в Telegram.

За ЦСКА 35-летний Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В 2009-м и 2010 году нападающий уходил в аренду в бразильские клубы.

Ранее сообщалось, что 7 июня Вагнер Лав объявит о возвращении в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить