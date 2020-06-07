Названа продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил подробности возвращения в ЦСКА 35-летнего бразильского нападающего Вагнера Лава.

«Стороны согласовали все детали договора. Речь идёт о годичном контракте, дальше всё непредсказуемо. Легко представляю себе, что в ЦСКА Вагнер закончит карьеру, а затем войдёт в структуру клуба — об этом тоже не раз говорил Евгений Гинер», — написал Арустамян в Telegram.

За ЦСКА 35-летний Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В 2009-м и 2010 году нападающий уходил в аренду в бразильские клубы.

Ранее сообщалось, что 7 июня Вагнер Лав объявит о возвращении в ЦСКА.