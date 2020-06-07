ISU опубликовал предварительный календарь серии Гран-при на сезон-2020/21

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное расписание этапов серии Гран-при сезона-2020/21.
ISU опубликовал предварительный календарь серии Гран-при на сезон-2020/21
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ISU, первый этап пройдёт в США 23—25 октября. Затем соревнования состоятся в Канаде (30 октября — 1 ноября), Китае (6—8 ноября), Франции (13—15 ноября), России (20—22 ноября) и Японии (27—29 ноября). Финал запланирован на 10—13 декабря в Китае.

Чемпионат Европы должен пройти 25—31 января 2021 года в Хорватии, чемпионат четырёх континентов — 8—14 февраля в Австралии, юниорский чемпионат мира — 1—7 марта в Китае, а взрослый чемпионат мира — 22—28 марта в Швеции. 

Ранее сообщалось об отмене турнира серии «Челленджер» — мемориала Ондрея Непелы.

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