СМИ: Футболист «Спартака» Мельгарехо вернулся в Парагвай и ищет новый клуб

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай и уже приступил к поискам новой команды.

Как сообщает Goal.com, игрок прилетел в Парагвай в четверг, 4 июня, гуманитарным рейсом. Теперь он должен сесть на 14-дневный карантин вместе с семьёй.

В мае он говорил, что, скорее всего, покинет «Спартак» летом. Отмечается, что на данный момент у него есть предложения из Мексики и США.

Мельгарехо выступал за красно-белых с 2016 года. На его счету 116 матчей, 17 забитых мячей и 11 результативных передач в составе москвичей.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» заинтересован в приобретении у «Спартака» Мельгарехо.