СМИ: Футболист «Спартака» Мельгарехо вернулся в Парагвай и ищет новый клуб
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- РИА Новости
Как сообщает Goal.com, игрок прилетел в Парагвай в четверг, 4 июня, гуманитарным рейсом. Теперь он должен сесть на 14-дневный карантин вместе с семьёй.
В мае он говорил, что, скорее всего, покинет «Спартак» летом. Отмечается, что на данный момент у него есть предложения из Мексики и США.
Мельгарехо выступал за красно-белых с 2016 года. На его счету 116 матчей, 17 забитых мячей и 11 результативных передач в составе москвичей.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» заинтересован в приобретении у «Спартака» Мельгарехо.