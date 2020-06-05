Чемпионка UFC Нуньес считает, что уже переболела коронавирусом

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Аманда Нуньес убеждена, что уже переболела коронавирусом несколько месяцев назад.

«В Лас-Вегасе было очень много людей. Я виделась со многими и, когда вернулась домой, заболела. У меня были такие же симптомы, как при коронавирусе. Сейчас я поеду на турнир UFC и узнаю, болела я или нет. Тогда я приехала домой и сразу же свалилась в постель с температурой и ломотой в теле. Я болела и раньше, но в этот раз у меня были иные ощущения. Я соблюдала постельный режим два-три дня, а потом заразились и моя партнёрша Нина Ансарофф. Я убеждена, что переболела коронавирусом и теперь у меня есть иммунитет к этому заболеванию. Скоро узнаем, так это или нет», — цитирует Нуньес BJ Penn.

Бразильянка выступит на турнире UFC 250, который состоится в ночь с 6 на 7 июня. Её соперницей станет Фелиция Спенсер.

Ранее сообщалось, что известного бразильского бойца ММА сбила машина.