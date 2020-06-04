Чернышенко заявил о сохранении в бюджете статьи расходов на массовый спорт

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Вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство страны не намерено сокращать расходы на массовый спорт из федерального бюджета.
Чернышенко заявил о сохранении в бюджете статьи расходов на массовый спорт
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«Федеральный бюджет оказал поддержку всем отраслям для преодоления пандемии. Важно, что все расходы на массовый спорт были сохранены. Сегодня по всей территории России возобновилось строительство инфраструктуры. Строится 260 спортивных объектов, в этом году должно быть завершено 200», — цитирует Чернышенко официальный сайт Минспорта России.

Ранее Чернышенко рассказал, сколько спортивных федераций получат поддержку от государства.

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