Чернышенко заявил о сохранении в бюджете статьи расходов на массовый спорт

Вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство страны не намерено сокращать расходы на массовый спорт из федерального бюджета.

«Федеральный бюджет оказал поддержку всем отраслям для преодоления пандемии. Важно, что все расходы на массовый спорт были сохранены. Сегодня по всей территории России возобновилось строительство инфраструктуры. Строится 260 спортивных объектов, в этом году должно быть завершено 200», — цитирует Чернышенко официальный сайт Минспорта России.

Ранее Чернышенко рассказал, сколько спортивных федераций получат поддержку от государства.