Морозов рассказал о самой положительной эмоции во время самоизоляции

Короткая ссылка
Трёхкратный призёр чемпионатов мира по фигурному катанию в парном турнире Владимир Морозов рассказал о самой яркой эмоции во время самоизоляции.
Морозов рассказал о самой положительной эмоции во время самоизоляции
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По его словам, наибольшее удовольствие ему доставили компьютерные игры.

«Возможно, прозвучит неожиданно, но я бы назвал турнир по CS:GO, в котором участвовал с Димой Алиевым, Никитой Кацалаповым и Сашей Энбертом. В эту компьютерную игру все когда-то играли, кто-то больше, кто-то меньше, но суть именно этого турнира была не столько в результате, сколько в том, чтобы показать, что все люди на самоизоляции чем-то занимаются и спортсмены тоже не исключение», — сказал Морозов в интервью RT.

Комментируя тренировки в Новогорске, фигурист также заметил, что ради идеи можно три дня в тюрьме посидеть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить