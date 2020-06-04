Морозов рассказал о самой положительной эмоции во время самоизоляции

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по фигурному катанию в парном турнире Владимир Морозов рассказал о самой яркой эмоции во время самоизоляции.

По его словам, наибольшее удовольствие ему доставили компьютерные игры.

«Возможно, прозвучит неожиданно, но я бы назвал турнир по CS:GO, в котором участвовал с Димой Алиевым, Никитой Кацалаповым и Сашей Энбертом. В эту компьютерную игру все когда-то играли, кто-то больше, кто-то меньше, но суть именно этого турнира была не столько в результате, сколько в том, чтобы показать, что все люди на самоизоляции чем-то занимаются и спортсмены тоже не исключение», — сказал Морозов в интервью RT.

Комментируя тренировки в Новогорске, фигурист также заметил, что ради идеи можно три дня в тюрьме посидеть.