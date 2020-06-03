В ФИФА получили пакет данных от WADA с делами на российских спортсменов

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о получении полного пакета дел российских спортсменов от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«ФИФА приняла участие в вебинаре WADA 30 апреля. Мы можем подтвердить, что 29 мая WADА поделилась с ФИФА полным пакетом дел, потому внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и всемирным антидопинговым кодексом. Мы не можем предоставить более подробную информацию на данном этапе», — сообщили в пресс-службе организации РИА Новости.

30 апреля WADA завершило расследование по делу о манипуляции с данными московской лаборатории. Результаты были переданы 28 международным спортивным федерациям.

Ранее Журова назвала намеренным перенос слушания дела WADA против РУСАДА в CAS.