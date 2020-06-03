Дубов обыграл Накамуру, став победителем шахматного онлайн-турнира

Российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.

В финале Дубов обыграл американца Хикару Накамуру. В первом матче россиянин проиграл своему оппоненту, а во втором одержал победу. В первой партии решающей встречи была зафиксирована ничья, затем Дубов и Накамура обменялись победами чёрными фигурами. В четвёртой партии шахматисты тоже не смогли выявить сильнейшего. По итогам «армагеддона» сильнее оказался Дубов.

В турнире также принимал участие действующий чемпион мира Магнус Карлсен, но в полуфинале он уступил Накамуре.

Ранее сообщалось, что Дубов обыграл Накамуру во втором финальном матче шахматного онлайн-турнира.