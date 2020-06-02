Дубов обыграл Накамуру во втором финальном матче шахматного онлайн-турнира
Российянин Даниил Дубов обыграл американца Хикару Накамуру во втором матче финальной серии онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.
- Reuters
Дубов выиграл первую партию чёрными фигурами, затем соперники дважды сыграли вничью. В первом матче победу одержал американец.
Решающий матч финала состоится завтра, 3 июня.
Ранее сообщалось, что Дубов уступил Накамуре в первом матче финала.
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