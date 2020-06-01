Боец UFC Джонс о беспорядках в США: так вопросы не решаются

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Американский боец смешанного стиля Джон Джонс, который недавно отказался от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе, подверг критике протесты и массовые беспорядки в США, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Боец UFC Джонс о беспорядках в США: так вопросы не решаются
  • Reuters

«Помнит ли уже кто-то Джорджа Флойда? Почему какие-то сопляки громят наш город? Я понимаю, как все разозлились. Но так вопросы не решаются. Мы сделаем ситуацию только хуже», — написал Джонс в своём Instagram.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США.

Ранее Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца.

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