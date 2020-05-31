Динара Сафина призналась, что разочаровалась в теннисе

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Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина рассказала, каково ей было возглавлять мировой рейтинг теннисисток.
Динара Сафина призналась, что разочаровалась в теннисе
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Если бы я могла начать карьеру заново, не уверена, что захотела бы вернуться в тур. Я думаю, что в какой-то степени разочаровалась в теннисе, потому что раньше думала, что, как только стану №1, у меня будет абсолютно другая жизнь. Но когда это произошло в реальности, я поняла, что мечтала совсем о другом»,—  приводит слова Сафиной The Guardian.

Спортсменка отметила, что, когда она достигла вершины рейтинга, ей было чрезвычайно тяжело справляться с оказываемым на неё давлением и своими эмоциями.

«Я этого не ожидала, думала, будет весело. Ты становишься знаменитым, поднимаешься на первую строчку — и все счастливы. Но на деле все наоборот: каждая хочет тебя сместить», — добавила спортсменка.

Сафина завершила карьеру в 28 лет. В её активе победы на 12 турнирах WTA и четырёх — ITF. При этом она не выиграла ни одного турнира серии Большого шлема, на которых её лучшим результатом стали финалы и полуфиналы.

Ранее сообщалось, что Дементьева и Сафина вошли в список лучших теннисисток, не выигрывавших турниры Большого шлема.

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