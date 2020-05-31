Команда фигуристов Морозова, Алиева, Кацалапова, Игнатова и Энберта не вышла в плей-офф турнира по CS:GO

В Москве состоялись игры группы А Турнира звёзд российского спорта по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Команда баскетболистов SU:LE (Иван Савельев, Павел Антипов, Артём Чеваренков, Иван Фещенко, Руслан Абдулбасиров, Евгений Фидий, Максим Кривошеев) со счётом 10:5 взяла верх над командой представителей спортивного танца PDVL (Кирилл Васильев, Аслан Ныров, Роман Королёв, Константин Юдин, Сергей Митичкин).

Команда фигуристов Ice Shot (Владимир Морозов, Дмитрий Алиев, Никита Кацалапов, Макар Игнатов, Александр Энберт) со счётом 5:10 уступила команде Гребцов Natus Rower (Григорий Шулепов, Владислав Сенютин, Иван Баландин, Александр Вязовкин, Данила Бурляй).

В игре за первое место в группе A команда Natus Rower победила SU:LE — 10:8.

В играх нижней сетки PDVL проиграла Ice Shot — 6:10, а затем Ice Shot в игре за вторую путёвку в плей-офф уступила SU:LE — 1:10.

Таким образом, в плей-офф, который пройдёт 2 июня, вышли Natus Rower и SU:LE.

Матчи будут транслироваться на официальном Twitch-канале «Московского киберспорта».

Лучшие моменты турнира будут публиковаться на сайте и в социальных сетях RT на русском.

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