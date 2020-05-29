Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.

Reuters