Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
- Reuters
Оба спортсмена показали одинаковый вес — 77,3 кг.
Бойцы встретятся в главном бою турнира, который пройдёт в ночь с 30 на 31 мая по Москве в Лас-Вегасе.
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