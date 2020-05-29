Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9
  • Reuters

Оба спортсмена показали одинаковый вес — 77,3 кг. 

Бойцы встретятся в главном бою турнира, который пройдёт в ночь с 30 на 31 мая по Москве в Лас-Вегасе. 

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