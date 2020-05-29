Глушаков высказался о слухах об уходе из «Ахмата» по окончании сезона

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба по окончании сезона.
Глушаков высказался о слухах об уходе из «Ахмата» по окончании сезона
  • @akhmatgrozny
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«Не совсем понимаю, что у вас за информация по контракту, — я сегодня продлил его на два месяца. Сезон ещё не окончен, у команды есть свои задачи, и футболисты сейчас тренируются и думают только о возобновлении чемпионата. Какие-то более глобальные вещи мы с клубом не обсуждали», — цитирует Глушакова «Чемпионат»

По его словам, в его контракте действует опция «1 + 1», но у него с клубом есть определённые договорённости о возможных предложениях других команд. 

«В любом случае логичнее сначала завершить турнир, а потом уже думать о будущем», — добавил Глушаков.

Глушаков перешёл в «Ахмат» из «Спартака» в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» продлил контракты с Глушаковым, Олегом Ивановым и Евгением Городовым.

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