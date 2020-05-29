Министр спорта Московской области высказался о поисках инвесторов для «Химок»

Короткая ссылка
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, как проходят поиски инвестора для футбольного клуба «Химки».
Министр спорта Московской области высказался о поисках инвесторов для «Химок»
  • © Пресс-служба Министерства физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области

«Ситуация с «Химками» осталась на том же уровне. Трагедии не делаем, наверное, будем играть в ФНЛ, потому что денежные резервы из бюджета мы точно выделять не будем. Приоритет сейчас — это медики и дезинфекция. Ищем партнёров, но в любом случае, наверное, мы их не найдём, времени мало, поэтому останемся в ФНЛ, приоритет — наши воспитанники», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Он также отметил, что никто не рассчитывал, что клубу удастся выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Химки» заняли второе место по итогам сезона в ФНЛ, который был завершён досрочно из-за коронавируса. В связи с этим подмосковный коллектив получил право выступать в РПЛ, но на данный момент в клубе собираются остаться в ФНЛ из-за недостатка финансов.

Ранее гендиректор ФК «Химки» высказался о будущем клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить