Министр спорта Московской области высказался о поисках инвесторов для «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, как проходят поиски инвестора для футбольного клуба «Химки».

«Ситуация с «Химками» осталась на том же уровне. Трагедии не делаем, наверное, будем играть в ФНЛ, потому что денежные резервы из бюджета мы точно выделять не будем. Приоритет сейчас — это медики и дезинфекция. Ищем партнёров, но в любом случае, наверное, мы их не найдём, времени мало, поэтому останемся в ФНЛ, приоритет — наши воспитанники», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Он также отметил, что никто не рассчитывал, что клубу удастся выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Химки» заняли второе место по итогам сезона в ФНЛ, который был завершён досрочно из-за коронавируса. В связи с этим подмосковный коллектив получил право выступать в РПЛ, но на данный момент в клубе собираются остаться в ФНЛ из-за недостатка финансов.

Ранее гендиректор ФК «Химки» высказался о будущем клуба.