Прядкин назвал возвращение РПЛ большой победой

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организации предстоит провести большой объём работы для обеспечения безопасности участников соревнований.

«Футбол возвращается. Это большая победа для всех нас. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе, присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта России за продуктивное сотрудничество, которое позволило в сжатые сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона. Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата, реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков», — цитирует Прядкина ТАСС.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее гендиректор ЦСКА поблагодарил правительство и РФС за возможность играть при зрителях.