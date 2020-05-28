Прядкин назвал возвращение РПЛ большой победой

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организации предстоит провести большой объём работы для обеспечения безопасности участников соревнований.
Прядкин назвал возвращение РПЛ большой победой
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Футбол возвращается. Это большая победа для всех нас. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе, присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта России за продуктивное сотрудничество, которое позволило в сжатые сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона. Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата, реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков», — цитирует Прядкина ТАСС.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее гендиректор ЦСКА поблагодарил правительство и РФС за возможность играть при зрителях.

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