СМИ: «Наполи» предлагает за Азмуна €25 млн

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Итальянский «Наполи» продолжает переговоры о покупке иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.
СМИ: «Наполи» предлагает за Азмуна €25 млн
  • Reuters

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, российский клуб оценивает футболиста в €30 млн, а итальянцы предлагают €25 млн. Тем не менее в «Наполи» уверены в положительном исходе переговоров.

Азмун перешёл в «Зенит» зимой 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила €12 млн. В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской премьер-лиги, став автором десяти забитых мячей и шести результативных передач.

Ранее сообщалось, что обсуждают в РПЛ перед возобновлением сезона.

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