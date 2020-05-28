СМИ: «Наполи» предлагает за Азмуна €25 млн

Итальянский «Наполи» продолжает переговоры о покупке иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, российский клуб оценивает футболиста в €30 млн, а итальянцы предлагают €25 млн. Тем не менее в «Наполи» уверены в положительном исходе переговоров.

Азмун перешёл в «Зенит» зимой 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила €12 млн. В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской премьер-лиги, став автором десяти забитых мячей и шести результативных передач.

Ранее сообщалось, что обсуждают в РПЛ перед возобновлением сезона.