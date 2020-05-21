Боец Харитонов о защитных масках: в «намордниках» ходить будем долго

Российский боец ММА Сергей Харитонов раскритиковал ношение защитных масок.

«В «намордниках» будем ходить долго, если раньше ходили только врачи в больницах, то сейчас одели весь мир, и, думаю, те, кто надел, не смеются, а просто ржут над нами, мы для них клоуны и, как говорил мой преподаватель по тактике в военном училище, «ПУШЕЧНОЕ МЯСО», — написал Харитонов в Instagram.

Боец предположил, что защитные маски придётся носить ещё долго. По его информации, в России строятся специальные фабрики по их производству, а тендеры выигрывают «нужные люди».

Ранее боец UFC Олейник выложил фото своего лица после боя.