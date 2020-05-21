Тренер Атлас рассказал, как не дал состояться бою Поветкина с Владимиром Кличко в 2009 году

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Американский тренер по боксу Тедди Атлас, ранее работавший с российским спортсменом Александром Поветкиным, рассказал, как в 2009 году не позволил состояться его поединку с украинцем Владимиром Кличко, на тот момент владевшим званиями чемпиона мира по версиям WBO, IBF и IBO.
Тренер Атлас рассказал, как не дал состояться бою Поветкина с Владимиром Кличко в 2009 году
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

Как признался Атлас в видеозаписи, опубликованной на собственном YouTube-канале, в 2009 году Поветкину предлагали провести поединок с Владимиром Кличко. Однако наставник посчитал, что российский спортсмен не готов к такому бою, и не позволил ему состояться. Как отметил американец, на тот момент у украинца было на 38 профессиональных боёв больше (55 — 18), что давало ему преимущество. Также он отмечал солидную разницу в габаритах между оппонентами.

«Я не хотел вести его на убой уже в самом начале нашего пути. Да, я бы получил быстрые $200 тыс., но нет. Не таким образом. И мы продолжили тренироваться. Потом ему поступил звонок, по-моему, от менеджера Николая, что бой с Кличко состоится, в пятницу будет пресс-конференция, ты должен быть. Садись в самолёт и лети. Тедди, если не хочет, может не лететь. Но Александр сказал: «Я сделаю так, как Тедди мне скажет», — рассказал Атлас.

Поединок между Поветкиным и Кличко-младшим состоялся в октябре 2013 года. Украинский спортсмен одержал победу единогласным решением судей по итогам 12 раундов и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее известный промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок между боксёрами тяжёлого веса Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом пройдёт при пустых трибунах.

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