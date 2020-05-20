Лопырёва о карантине: это неотъемлемая часть жизни, чтобы защитить семью

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва рассказала, как соблюдала карантин в ОАЭ.

По её словам, образовавшееся свободное время она старалась проводить качественно и слушала лекции.

«Мы сели на режим самоизоляции до того, как это всё объявили. Два месяца мы вообще никуда не выходили в Дубае. Штрафы есть, но люди осознанно подходят к вопросу. Для одних карантин — это наказание, а для других — неотъемлемая часть жизни, чтобы защитить семью. Это новые реалии, нужно стараться находить плюсы. Мы слишком быстро жили, сейчас можем позволить себе притормозить», — заявила Лопырёва в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА.

Ранее сообщалось, что в «Ахмате» рассказали о результатах тестов на коронавирус игроков, находившихся в Грозном.