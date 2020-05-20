Лопырёва о карантине: это неотъемлемая часть жизни, чтобы защитить семью

Короткая ссылка
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва рассказала, как соблюдала карантин в ОАЭ.
Лопырёва о карантине: это неотъемлемая часть жизни, чтобы защитить семью
  • РИА Новости

По её словам, образовавшееся свободное время она старалась проводить качественно и слушала лекции.

«Мы сели на режим самоизоляции до того, как это всё объявили. Два месяца мы вообще никуда не выходили в Дубае. Штрафы есть, но люди осознанно подходят к вопросу. Для одних карантин — это наказание, а для других — неотъемлемая часть жизни, чтобы защитить семью. Это новые реалии, нужно стараться находить плюсы. Мы слишком быстро жили, сейчас можем позволить себе притормозить», — заявила Лопырёва в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА.

Ранее сообщалось, что в «Ахмате» рассказали о результатах тестов на коронавирус игроков, находившихся в Грозном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить