Карякин признался, что мог переболеть коронавирусом на «Дакаре»

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Известный российский автогонщик Сергей Карякин рассказал, что мог переболеть коронавирусом по ходу ралли-рейда «Дакар» в начале года.
Карякин признался, что мог переболеть коронавирусом на «Дакаре»
  • РИА Новости
  • © Сергей Карякин

«Уверен, COVID-19 был на «Дакаре», и сам думаю, что я им переболел, потому что было несколько дней, когда мне было тяжело дышать», — приводит слова Карякина News.ru.

Гонщик заявил, что однажды, когда он зашёл к медицинскому персоналу, врачи рассказали ему, что сразу пятерых человек увезли в больницу с воспалением лёгких, хотя для возникновения подобного заболевания не было никаких видимых причин.

Ранее тренер клуба АПЛ «Бёрнли» заболел коронавирусом.

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