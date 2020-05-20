Карякин признался, что мог переболеть коронавирусом на «Дакаре»

Известный российский автогонщик Сергей Карякин рассказал, что мог переболеть коронавирусом по ходу ралли-рейда «Дакар» в начале года.

«Уверен, COVID-19 был на «Дакаре», и сам думаю, что я им переболел, потому что было несколько дней, когда мне было тяжело дышать», — приводит слова Карякина News.ru.

Гонщик заявил, что однажды, когда он зашёл к медицинскому персоналу, врачи рассказали ему, что сразу пятерых человек увезли в больницу с воспалением лёгких, хотя для возникновения подобного заболевания не было никаких видимых причин.

Ранее тренер клуба АПЛ «Бёрнли» заболел коронавирусом.