Винер-Усманова попросила регионы разрешить гимнасткам индивидуальные тренировки

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) опубликовало письмо за подписью главы организации Ирины Винер-Усмановой с просьбой к региональным властям разрешить спортсменкам проводить индивидуальные тренировки.

«В целях сохранения спортивных результатов, для полноценного восстановления и подготовки гимнасток федерация просит разрешения проводить индивидуальные тренировочные занятия для членов спортивных сборных команд по художественной гимнастике субъектов России на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора», — гласит письмо, опубликованное на сайте ВФХГ.

Ранее сообщалось, что чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике 2021 года среди юниоров отменены.