Винер-Усманова попросила регионы разрешить гимнасткам индивидуальные тренировки

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Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) опубликовало письмо за подписью главы организации Ирины Винер-Усмановой с просьбой к региональным властям разрешить спортсменкам проводить индивидуальные тренировки.
Винер-Усманова попросила регионы разрешить гимнасткам индивидуальные тренировки
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В целях сохранения спортивных результатов, для полноценного восстановления и подготовки гимнасток федерация просит разрешения проводить индивидуальные тренировочные занятия для членов спортивных сборных команд по художественной гимнастике субъектов России на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора», — гласит письмо, опубликованное на сайте ВФХГ. 

Ранее сообщалось, что чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике 2021 года среди юниоров отменены.

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