Винер-Усманова попросила регионы разрешить гимнасткам индивидуальные тренировки
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- РИА Новости
«В целях сохранения спортивных результатов, для полноценного восстановления и подготовки гимнасток федерация просит разрешения проводить индивидуальные тренировочные занятия для членов спортивных сборных команд по художественной гимнастике субъектов России на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора», — гласит письмо, опубликованное на сайте ВФХГ.
Ранее сообщалось, что чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике 2021 года среди юниоров отменены.