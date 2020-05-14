Селюк назвал позором решение «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение совета директоров московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Считаю, что это день позора российского футбола. Дело даже не в том, что это Юрий Павлович. Каждая карьера тренера когда-то заканчивается — кого-то увольняют, кого-то приглашают. Но здесь всё гораздо циничнее. Сёмин — человек, который был основателем современного «Локомотива». Все победы клуба связаны с ним. Это российский Алекс Фергюсон. В Англии Фергюсон сам решил, когда уходить. Хотел бы, чтобы у нас было так же. Стыдно и обидно, что в очередной раз коррупция оказалась выше спортивных достижений и преданности делу. Я просто ошарашен», — приводит слова Сёлюка РИА Новости.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее Сёмин прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт.