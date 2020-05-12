Дос Сантос показал обнажённую грудь своей подруги на фото в Instagram

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Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Мексики Джонатан дос Сантос выложил в сториз в своём Instagram фотографию, на которой он и его подруга Аманда Тривизас лежат на постели без одежды.
Дос Сантос показал обнажённую грудь своей подруги на фото в Instagram
  • © jona2santos
  • Instagram

В кадр попала обнажённая грудь девушки. Через несколько минут футболист удалил снимок, однако многочисленные подписчики его аккаунта успели сделать скриншоты и распространить фото в социальных сетях.

Избранница дос Сантоса является топ-моделью. На своей странице в Instagram, на которую подписаны более 800 тыс. человек, она регулярно выкладывает собственные пикантные снимки.

Ранее сообщалось, что экс-футболиста сборной Колумбии задержали по делу о наркотиках.

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