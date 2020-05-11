Брат Федуна рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 владельца «Спартака»
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Вроде с братом всё нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут. Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идёт на поправку. Теперь слово медицине», — цитирует Федуна ТАСС.
7 мая Федун был госпитализирован с диагнозом «коронавирус».
Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Федун проведёт в больнице порядка недели.