Брат Федуна рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 владельца «Спартака»

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Член совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Федун рассказал о самочувствии своего брата и владельца клуба Леонида Федуна.
Брат Федуна рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 владельца «Спартака»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Вроде с братом всё нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут. Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идёт на поправку. Теперь слово медицине», — цитирует Федуна ТАСС. 

7 мая Федун был госпитализирован с диагнозом «коронавирус».

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Федун проведёт в больнице порядка недели.

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