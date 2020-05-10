Тренер ЦСКА Гончаренко назвал главную проблему Чалова

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко назвал главную проблему нападающего команды Фёдора Чалова.

«В чём сейчас проблема Чалова? Она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет. Он делает ту же работу, что и раньше, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но сейчас у него пропала та реализация, которая была раньше», — цитирует Гончаренко Sports.ru.

В текущем сезоне 21-летний Чалов провёл 22 матча в Российской премьер-лиге, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Максим Орешкин избран председателем совета директоров ЦСКА.