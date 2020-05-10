Ян отреагировал на решение чемпиона UFC Сехудо завершить карьеру
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«Бой не впечатлил. Что касается остановки, то Круз пропустил удар. Этот начал его добивать», — цитирует Яна Sport24.
По его мнению, рефери мог и не прерывать поединок, так как оставалось всего семь секунд до конца раунда.
«Сехудо завершил карьеру. Думаю, он это серьёзно. Клоун решил бежать», — добавил Ян.
Сехудо нокаутировал Круза во втором раунде поединка на UFC 249 в Джексонвилле. После этого он объявил о завершении карьеры в MMA.
Ранее Нурмагомедов поздравил Сехудо с победой над Крузом.