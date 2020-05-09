Российские шахматисты стали четвёртыми на Кубке наций

Сборная России заняла четвёртое место на шахматном Кубке наций.

По итогам десяти туров соревнований, проходивших в онлайн-режиме, российская команда в составе Дмитрия Андрейкина, Владислава Артемьева, Сергея Карякина и Ольги Гири набрала восемь очков.

Первое место заняла сборная Китая, набравшая 17 очков. Команда США стала второй, набрав 13 очков и по дополнительным показателям опередив сборную Европы.

Пятой стала сборная Индии (5), а последнее, шестое место заняла команда «остального мира» (4).

Ранее сообщалось, что Карлсен обыграл Накамуру в финале онлайн-турнира по шахматам.