Мейвезер: я закончил с боксом и наслаждаюсь жизнью

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер высказал мнение о возможном возобновлении карьеры.
Мейвезер: я закончил с боксом и наслаждаюсь жизнью
  • Reuters

«Даже если я снова выйду на ринг, это будет развлечение и бизнес, но никак не бокс, больше никакого бокса. С меня хватит, я в отставке, я люблю свою жизнь, мне нравится быть на пенсии», — приводит слова Мейвезера The Sun.

Он отметил, что на данный момент не видит оппонента, ради которого мог бы снова выйти на ринг.

«Если представится возможность повеселиться и заработать $600 млн, то почему нет? Но я выйду только против того, кто действительно этого стоит. Я закончил с боксом, я наслаждаюсь жизнью, большего мне и не надо», — добавил 43-летний боксёр.

В активе Мейвезера 50 поединков на профессиональном ринге, в каждом из которых он одержал победу, 27 из которых — нокаутом.

Ранее Оскар де ла Хойя заявил, что не бросал вызов Макгрегору.

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