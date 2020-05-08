Сборная России уступила США на Кубке наций по шахматам
- РИА Новости
Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу американцев.
Ян Непомнящий уступил Хикару Накамуре, а партии между Владиславом Артемьевым и Фабиано Каруаной, Сергеем Карякиным и Уэсли Со, а также Александрой Горячкиной и Ириной Круш были завершены ничейным результатом.
На данный момент Россия занимает четвёртое место, набрав пять очков.
Ранее Магнус Карлсен обыграл Накамуру в финале онлайн-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational.