Сборная России уступила США на Кубке наций по шахматам

Сборная России по шахматам проиграла команде Соединённых Штатов в матче седьмого тура Кубка наций, проходящего в онлайн-режиме.

Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу американцев.

Ян Непомнящий уступил Хикару Накамуре, а партии между Владиславом Артемьевым и Фабиано Каруаной, Сергеем Карякиным и Уэсли Со, а также Александрой Горячкиной и Ириной Круш были завершены ничейным результатом.

На данный момент Россия занимает четвёртое место, набрав пять очков.

Ранее Магнус Карлсен обыграл Накамуру в финале онлайн-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational.