Брат Федуна охарактеризовал состояние владельца «Спартака»

Андрей Федун, брат владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал о его состоянии.

«Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как и положено по медицинским показаниям. Я бы хотел поблагодарить врачей, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все. Стандартное лечение — две недели. Если всё будет по плану, то он выйдет через это время», — приводит слова Андрея Федуна ТАСС.

64-летний Леонид Федун был госпитализирован в одну из московских больниц с диагнозом «коронавирус».

Ранее Прядкин прокомментировал заболевание Федуна.