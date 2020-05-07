На волейболиста Спиридонова напали с ножом около банка

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов заявил о вооружённом нападении неизвестных.

По словам спортсмена, инцидент произошёл на Киевском шоссе, недалеко от МКАД. Спиридонов выходил из отделения банка, когда его атаковали двое мужчин.

«Одного успел ударить, а второй схватился за нож. Я был с другом, он мне помог. К счастью, мы не пострадали, всё в порядке. Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И всё это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моём месте были бы бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивления», — цитирует Спиридонова РИА Новости.

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