Регбист Морозов: в Манчестере мне выдали для тренировок штангу, блины, гантели и гири

Игрок английского клуба «Сейл Шаркс» и сборной России по регби Валерий Морозов рассказал, как тренируется в Манчестере в условиях карантина.

По его словам, спортсменам раздали всё оборудование из тренажёрного зала.

«Подчистую всё забрали по домам и тренируются как могут. У кого-то дома уже и так был тренажёрный зал, это нормально для профессионалов. А вот у меня как приезжего такой возможности не было, а тренажёрные залы все позакрывали. Мне дали в клубе штангу, блины, гантели, гири — всё, что нужно для тренировок, чтобы хоть как-то поддержать форму», — приводит слова регбиста РИА Новости.

Кроме того, Морозов бегает кроссы вместе с женой. По его словам, полицейские не останавливают за это на улице.

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