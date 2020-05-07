Соболев считает, что Дзюба должен был поддержать Кокорина после драки в Москве

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев критически высказался о своём коллеге по амплуа из «Зенита» Артёме Дзюбе.
Соболев считает, что Дзюба должен был поддержать Кокорина после драки в Москве
  • РИА Новости

По мнению спартаковца, зенитовец должен был поддержать своего одноклубника и приятеля Александра Кокорина, когда тот попал в тюрьму из-за драки в центре Москвы.

«Почему Дзюба не поддержал Кокорина после драки в «Кофемании»? Никто не говорил, чтобы сказать какие-то слова «Вы невиновны» или что-то в таком духе. Надо было просто что-то сказать, и он этого не говорил. Если они такие друзья, думаю, что хороший друг бы поддержал», — заявил Соболев в программе блогера и бывшего футболиста Евгения Савина на Youtube.

Ранее сообщалось, что Ефремов пожелал Федуну переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

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