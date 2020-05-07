Драчёв раскрыл информацию о самочувствии заболевшего коронавирусом вице-президента СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о самочувствии вице-президента организации Алексея Нуждова.

Ранее этот функционер сдал положительный тест на коронавирус.

«Вроде бы нормально себя чувствует, находится на самоизоляции дома. Первый тест у него положительный. Второй раз он ещё не делал, надо сначала выздороветь. На данный момент нужно выждать время, а потом сделать повторный анализ», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин отреагировал на госпитализацию владельца «Спартака» Леонида Федуна из-за коронавируса.