Драчёв раскрыл информацию о самочувствии заболевшего коронавирусом вице-президента СБР
- РИА Новости
Ранее этот функционер сдал положительный тест на коронавирус.
«Вроде бы нормально себя чувствует, находится на самоизоляции дома. Первый тест у него положительный. Второй раз он ещё не делал, надо сначала выздороветь. На данный момент нужно выждать время, а потом сделать повторный анализ», — цитирует Драчёва РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин отреагировал на госпитализацию владельца «Спартака» Леонида Федуна из-за коронавируса.